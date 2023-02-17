Robbe Goor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbe Goor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbe Goor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbe Goor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbe Goor 26 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbe Goor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robbe Goor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Robbe Goor'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbe Goor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbe Goor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Robbe Goor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbe Goor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dessel Sport

Robbe Goor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbe Goor şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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