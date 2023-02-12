Robbie Deas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Deas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Deas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Deas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Deas 27 Şubat 2000 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robbie Guthrie Deas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Deas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Robbie Deas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Robbie Deas'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Deas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robbie Deas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robbie Deas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Deas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

24 Ağu 2018 yılında Cowdenbeath FC

5 Mayıs 2019 yılında Celtic Glasgow

8 Ağu 2019 yılında Alloa Athletic

30 Nisan 2020 yılında Celtic Glasgow

6 Ağu 2020 yılında Inverness Cal.

Robbie Deas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Deas şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Blue Brazil Boys Club (-2011), Celtic FC (2011-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.