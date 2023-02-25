Robbie Kruse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Kruse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Kruse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robbie Kruse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robbie Kruse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Kruse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Kruse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Kruse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Kruse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Kruse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Kruse 5 Ekim 1988 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Robbie Thomas Kruse şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Kruse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Robbie Kruse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robbie Kruse'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Kruse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/_robbiekruse23_

Robbie Kruse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Kruse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robbie Kruse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Kruse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Brisbane Roar

10 Eylül 2009 yılında Melbourne

1 Temmuz 2011 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen

31 Ağustos 2015 yılında Stuttgart

1 Şubat 2016 yılında Leverkusen

22 Ocak 2017 yılında Liaoning FC

18 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2017 yılında Bochum

23 Temmuz 2019 yılında Melbourne

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Brisbane Roar

Robbie Kruse kimdir

Robbie Kruse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Kruse şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pine Rivers United SC, Albany Creek Excelsior FC, QAS (2004/2005), FFA Centre of Excellence IAS (2005/2006)

Robbie Kruse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 75 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robbie Kruse nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yiheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yiheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Depremde 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi müteahhiti tutuklandı!
Depremde 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi müteahhiti tutuklandı!
Zhuoxiang Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoxiang Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhuoxiang Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoxiang Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi