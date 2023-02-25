Robbie Kruse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Kruse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Kruse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Kruse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Kruse 5 Ekim 1988 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Robbie Thomas Kruse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Kruse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Robbie Kruse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robbie Kruse'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Kruse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/_robbiekruse23_

Robbie Kruse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Kruse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robbie Kruse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Kruse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Brisbane Roar

10 Eylül 2009 yılında Melbourne

1 Temmuz 2011 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen

31 Ağustos 2015 yılında Stuttgart

1 Şubat 2016 yılında Leverkusen

22 Ocak 2017 yılında Liaoning FC

18 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2017 yılında Bochum

23 Temmuz 2019 yılında Melbourne

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Brisbane Roar

Robbie Kruse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Kruse şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robbie Kruse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pine Rivers United SC, Albany Creek Excelsior FC, QAS (2004/2005), FFA Centre of Excellence IAS (2005/2006)

Avustralya takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 75 maçta 5 gol atmıştır.

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