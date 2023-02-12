Robbie Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Thompson 26 Nisan 2004 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Thompson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robbie Thompson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robbie Thompson'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robbie Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

9 Ağu 2021 yılında Clachnacuddin

18 Nisan 2022 yılında Inverness Cal.

22 Temmuz 2022 yılında Clachnacuddin

1 Ocak 2023 yılında Inverness Cal.

Robbie Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Thompson şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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