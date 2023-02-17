Robbie Thomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Thomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Thomson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robbie Thomson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robbie Thomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Thomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Thomson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Thomson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Thomson 7 Mart 1993 tarihinde Falkirk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Thomson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BM International Management yapmaktadır. Robbie Thomson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Robbie Thomson'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Thomsonboyu ve yaşı kaç

Robbie Thomson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Thomson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Robbie Thomson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Thomson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2012 yılında Celtic

6 Ekim 2012 yılında Stenhousemuir

1 Aralık 2012 yılında Celtic

15 Şubat 2013 yılında Airdrie United

5 Mayıs 2013 yılında Celtic

26 Temmuz 2013 yılında AFC Rochdale

21 Temmuz 2014 yılında Cowdenbeath FC

1 Temmuz 2015 yılında Queen o. t. S.

2 Eylül 2016 yılında Hamilton Acad.

3 Ocak 2017 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2018 yılında Raith Rovers

Robbie Thomson kimdir

Robbie Thomson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Thomson şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celtic FC (2002-2012)

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Robbie Thomson nereli

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