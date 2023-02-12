Robby Mccrorie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robby Mccrorie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robby Mccrorie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robby Mccrorie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robby Mccrorie 18 Mart 1998 tarihinde Dailly şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robby Mccrorie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Robby Mccrorie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robby Mccrorie'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Robby Mccrorie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robby_mccrorie/

Robby Mccrorie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robby Mccrorie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robby Mccrorie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robby Mccrorie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2017 yılında Berwick Rangers FC

30 Nisan 2018 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

25 Ocak 2019 yılında Morton

5 Mayıs 2019 yılında Rangers II

4 Temmuz 2019 yılında Queen o. t. S.

20 Ocak 2020 yılında Rangers II

21 Ocak 2020 yılında Livingston FC

30 Nisan 2020 yılında Rangers II

9 Temmuz 2020 yılında Livingston FC

16 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

Robby Mccrorie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robby Mccrorie şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Robby Mccrorie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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