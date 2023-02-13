Rober Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rober Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rober Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rober Correa 20 Eylül 1992 tarihinde Badajoz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Antonio Correa Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rober Correa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Rober Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rober Correa'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rober Correa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rober_correa38

Rober Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rober Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rober Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rober Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rayo B

11 Temmuz 2013 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

20 Temmuz 2016 yılında Elche CF

30 Haziran 2017 yılında Espanyol

7 Ağu 2017 yılında Cádiz CF

5 Temmuz 2019 yılında Eibar

Rober Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rober Correa şuan Eibar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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