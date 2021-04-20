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Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim?

Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Hatemo, açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Peki Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim? İşte detaylar...

Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim?

Pop müziğin sevilen ismi Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Hatemo, açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Peki Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim? İşte ayrıntılar...

ROBER HATEMO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rober Hatemo 25 Aralık 1974'de Çanakkale'de dünyaya geldi. Ermeni asıllı Türk şarkıcının bir erkek kardeşi vardır.

Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim?

Rober Hatemo, “Esmer” adlı ilk albümünü 1997 yılında yayınladı. “Sen Farklısın” adlı ikinci albümünü 1998 yılında, “Azılı Bela” adlı üçüncü albümünü ise 2001 yılının Şubat ayında yayınladıktan sonra müziğe iki yıl ara verdi. 2003 yılının Mart ayında “Aşksız Prens” isimli dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü.

Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim?

En çok ses getiren albümü “Sihirli Değnek” adlı beşinci albümünü 2006’da yayınladı ve bu albümden üç şarkıya video klip çekti. Özellikle orijinali bir Yunan bestesi olan “Senden Çok Var” ile bir Arap şarkısından uyarlanan “Beyaz Ve Sen” radyolarda en çok çalınan parçalardan biri oldu. Rober Hatemo, 2014 senesinde çıkardığı Pabucumun Dünyası albümünde Yıldız Tilbe şarkılarına yer vermiş ve albümü çok satanlar arasına girmiştir.

Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim?

ROBER HATEMO ALBÜMLERİ 

Esmer – 1997

Sen Farklısın – 1998

Azılı Bela – 2001

Aşksız Prens – 2003

Sihirli Değnek – 2006

Pabucumun Dünyası – 2014

Rober Hatemo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rober Hatemo albümleri | Rober Hatemo sevgilisi kim?

EP’leri:

Mahrum – 2010

Single’ları:

“Dikkat” – 2015

“Giden Candan Gidiyor” – 2017

“Canına Okuyacağım” – 2018

ROBER HATEMO SEVGİLİSİ KİM?

Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu.

Rober Hatemo dedesinin hastalandığı dönemde çok büyük bir aşk yaşadığını, o dönem çok genç olduğunu söyledi. Hatemo, gençlikte her zaman tam doğruları yapamadığını vurgulayarak dedesinin ölümünün yaklaştığı süreçte ona daha çok vakit ayırması gerektiğinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Hatemo o dönemki sevgilisinin kim olduğuna ise değinmedi. Hatemo'nun şu an bir sevgilisi olup olmadığı ise bilinmemektedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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