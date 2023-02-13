Rober İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rober İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rober İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rober İbanez 22 Mart 1993 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Ibáñez Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rober İbanez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Rober İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rober İbanez'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rober İbanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rober.ic77/

Rober İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rober İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rober İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rober İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2014 yılında Valencia

16 Ocak 2015 yılında Granada

30 Haziran 2015 yılında Valencia

13 Temmuz 2015 yılında Granada

30 Haziran 2016 yılında Valencia

31 Ağu 2016 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Valencia

2 Ocak 2018 yılında Getafe

3 Ocak 2018 yılında Osasuna

30 Haziran 2018 yılında Getafe

29 Ocak 2019 yılında Osasuna

30 Haziran 2019 yılında Getafe

12 Ağu 2019 yılında Osasuna

24 Ağu 2020 yılında CD Leganés

30 Haziran 2021 yılında Osasuna

11 Ocak 2022 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Osasuna

10 Ağu 2022 yılında Levante

Rober İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rober İbanez şuan Levante takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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