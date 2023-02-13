Rober Pier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Pier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rober Pier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rober Pier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rober Pier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Pier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rober Pier

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rober Pier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rober Pier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rober Pier 16 Şubat 1995 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Suárez Pier şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rober Pier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Rober Pier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Rober Pier'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rober Pier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RoberPier4

http://www.instagram.com/roberpier4/

Rober Pierboyu ve yaşı kaç

Rober Pier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rober Pier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rober Pier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rober Pier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

6 Temmuz 2016 yılında Levante

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

3 Ağu 2017 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Dep. La Coruña

7 Temmuz 2018 yılında Levante

30 Haziran 2019 yılında Dep. La Coruña

2 Eylül 2019 yılında Levante

Rober Pier kimdir

Rober Pier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rober Pier şuan Levante takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rober Pier nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?