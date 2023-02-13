Rober Pier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Pier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rober Pier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rober Pier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rober Pier 16 Şubat 1995 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Suárez Pier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rober Pier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Rober Pier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Rober Pier'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rober Pier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RoberPier4

http://www.instagram.com/roberpier4/

Rober Pier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rober Pier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rober Pier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rober Pier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

6 Temmuz 2016 yılında Levante

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

3 Ağu 2017 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Dep. La Coruña

7 Temmuz 2018 yılında Levante

30 Haziran 2019 yılında Dep. La Coruña

2 Eylül 2019 yılında Levante

Rober Pier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rober Pier şuan Levante takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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