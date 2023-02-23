Rober Sierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Sierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rober Sierra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rober Sierra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rober Sierra 21 Mayıs 1996 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Sierra Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rober Sierra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rober Sierra'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rober Sierra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rober Sierra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rober Sierra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rober Sierra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2015 yılında Atl. Levante

1 Şubat 2016 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2016 yılında Atl. Levante

11 Ağustos 2016 yılında Ontinyent

9 Temmuz 2018 yılında CF Peralada

8 Temmuz 2019 yılında Oviedo Vetusta

18 Temmuz 2021 yılında Formentera

20 Temmuz 2022 yılında FC Inter

13 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Rober Sierra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rober Sierra şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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