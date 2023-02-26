Robert Addo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Addo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Addo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Addo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Addo 5 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Robert Addo Sowah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Addo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Robert Addo'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Addo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Addo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Addo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Addo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Addo şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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