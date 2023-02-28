Robert Aldama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Aldama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Aldama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Aldama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Aldama 3 Haziran 1987 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Robert Gustavo Aldama Rodas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Aldama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Aldama'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Aldama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Aldama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Aldama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Aldama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CD Carapeguá

30 Haziran 2013 yılında Guaraní

18 Şubat 2014 yılında Luqueño

30 Haziran 2014 yılında Guaraní

1 Temmuz 2014 yılında Luqueño

15 Haziran 2016 yılında Sol de América

31 Aralık 2016 yılında Luqueño

1 Ocak 2018 yılında CD Capiatá

31 Aralık 2018 yılında Luqueño

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında CS Ameliano

Robert Aldama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Aldama şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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