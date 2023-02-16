Robert Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Arboleda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Arboleda 22 Ekim 1991 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Robert Abel Arboleda Escobar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Arboleda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Robert Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 5 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Robert Arboleda'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Arboleda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertharboleda4/

Robert Arboledaboyu ve yaşı kaç

Robert Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD Olmedo

17 Mayıs 2011 yılında Cañar

9 Ekim 2011 yılında CD Olmedo

11 Ekim 2011 yılında CSCD Grecia

31 Aralık 2011 yılında CD Olmedo

22 Şubat 2012 yılında CSCD Grecia

31 Aralık 2012 yılında CD Olmedo

22 Ocak 2013 yılında LDU de Loja

7 Ocak 2014 yılında Uni. Católica

21 Ocak 2014 yılında LDU de Loja

31 Aralık 2014 yılında Uni. Católica

5 Temmuz 2017 yılında São Paulo

Robert Arboleda kimdir

Robert Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Arboleda şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Robert Arboleda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 2 gol atmıştır.

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Robert Arboleda nereli

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