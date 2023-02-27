Robert Aron Eysteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Aron Eysteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Aron Eysteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Aron Eysteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Aron Eysteinsson 17 Haziran 1999 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Aron Eysteinsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 10 Mayıs 2016 tarihinde katılmıştır. Robert Aron Eysteinsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Aron Eysteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Aron Eysteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Aron Eysteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Aron Eysteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2016 yılında ÍBV

21 Nisan 2022 yılında Framherjar

31 Aralık 2022 yılında ÍBV

Robert Aron Eysteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Aron Eysteinsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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