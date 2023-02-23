Robert Badescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Badescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Badescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Badescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Badescu 2 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Bădescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Badescu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Badescu'nin FC Rapid 1923 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Badescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Badescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Badescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Badescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rapid 1923 U19

Robert Badescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Badescu şuan FC Rapid 1923 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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