Robert Baghramyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Baghramyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Baghramyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Baghramyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Baghramyan 29 Haziran 2002 tarihinde Vagharshapat şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռոբերտ Բաղրամյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Baghramyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Baghramyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Baghramyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Baghramyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Baghramyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Baghramyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv U18

1 Ocak 2019 yılında Ararat-Arm. II

1 Ocak 2020 yılında BKMA Erivan

1 Ağustos 2020 yılında Urartu II

1 Ocak 2021 yılında FC Urartu

29 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında FC Urartu

Robert Baghramyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Baghramyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Robert Baghramyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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