Robert Beric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Beric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Beric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Beric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Beric 17 Haziran 1991 tarihinde Krsko şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Berić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Beric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Robert Beric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Beric'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Beric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.beric91/

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Robert Beric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Beric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Beric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Beric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Interblock U19

1 Ocak 2009 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2010 yılında NK Maribor

3 Temmuz 2013 yılında Sturm Graz

3 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien

31 Ağustos 2015 yılında Saint-Étienne

30 Ağustos 2017 yılında RSC Anderlecht

3 Ocak 2018 yılında Saint-Étienne

18 Ocak 2020 yılında Chicago

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Robert Beric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Beric şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Beric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Krsko, NK Interblock Ljubljana

Slovenya takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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