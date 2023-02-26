Robert Burbano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Burbano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Burbano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Burbano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Burbano 10 Nisan 1995 tarihinde Quevedo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Robert Javier Burbano Cobeña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Burbano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Robert Burbano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 28 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Burbano'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Burbano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Burbano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Burbano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Burbano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2010 yılında Independ. U20

12 Haziran 2013 yılında CS Emelec

22 Mart 2019 yılında Delfín SC

31 Aralık 2019 yılında CS Emelec

13 Ocak 2021 yılında Delfín SC

31 Aralık 2021 yılında CS Emelec

25 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

28 Haziran 2022 yılında Orense

Robert Burbano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Burbano şuan Orense SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Robert Burbano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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