Robert Caks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Caks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Caks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Caks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Caks 31 Ocak 2001 tarihinde Šmarje pri Jelšah şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Čakš şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Caks Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Robert Caks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Caks'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Caks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Caks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert Caks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Caks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Alavés U19

22 Eylül 2020 yılında NK Smartno 1928

15 Temmuz 2021 yılında Tabor Sezana

31 Ağu 2021 yılında ND Primorje

16 Ocak 2022 yılında Tabor Sezana

1 Eylül 2022 yılında Beltinci

16 Ocak 2023 yılında Tabor Sezana

17 Ocak 2023 yılında Beltinci

Robert Caks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Caks şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.