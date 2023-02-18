Robert Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Cosic 8 Temmuz 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ćosić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Cosic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent11 yapmaktadır. Robert Cosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Cosic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Robert Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında Moslavina Jgd

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek II

4 Ağu 2017 yılında HNK Sibenik

31 Aralık 2017 yılında NK Osijek II

28 Eylül 2020 yılında NK Rudes

26 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

3 Şubat 2021 yılında NK Rudes

18 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

Robert Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Cosic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.