Robert Csaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Csaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Csaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Csaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Csaki 23 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Csaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Robert Csaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 20 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Robert Csaki'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Csaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Csaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Csaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Csaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2015 yılında Wuppertaler SV

18 Şubat 2016 yılında Cegléd

20 Temmuz 2016 yılında Tiszakécske

Robert Csaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Csaki şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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