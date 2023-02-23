Robert Dadok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Dadok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Dadok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Dadok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Dadok 24 Aralık 1996 tarihinde Cieszyn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Dadok şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Dadok Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Robert Dadok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Dadok'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Dadok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Dadok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Dadok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Dadok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2015 yılında Stadion Slaski Chorzow

8 Mart 2016 yılında Pniowek P.S.

30 Haziran 2016 yılında Stadion Slaski Chorzow

27 Temmuz 2016 yılında Wigry Suwalki

18 Temmuz 2018 yılında Stalowa Wola

10 Ocak 2020 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Robert Dadok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Dadok şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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