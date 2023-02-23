Robert Danescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Danescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Danescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Danescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Danescu 4 Eylül 2000 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Marian Dănescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Danescu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Danescu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Danescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Danescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Danescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Danescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pandurii

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

14 Temmuz 2020 yılında ACSO Filiasi

1 Mart 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

Robert Danescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Danescu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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