Robert Darbinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Darbinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Darbinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Darbinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Darbinyan 4 Ekim 1995 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дарбинян Роберт Меликович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Darbinyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Darbinyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Darbinyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Darbinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Darbinyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Darbinyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Darbinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2014 yılında Shirak Gyumri

30 Haziran 2015 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2016 yılında Shirak Gyumri

2 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

16 Ocak 2019 yılında Banants

27 Ocak 2021 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

28 Ocak 2023 yılında Shirak Gyumri

Robert Darbinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Darbinyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Robert Darbinyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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