Robert Demirchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Demirchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Demirchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robert Demirchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robert Demirchyan 20 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռոբերտ Դեմիրճյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robert Demirchyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Demirchyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robert Demirchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robert Demirchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2020 yılında Pyunik II
Robert Demirchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robert Demirchyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.
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