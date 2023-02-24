Robert Feczesin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Feczesin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Feczesin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Feczesin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Feczesin 22 Şubat 1986 tarihinde Dabas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Feczesin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Robert Feczesin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 21 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Feczesin'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Feczesin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Feczesin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert Feczesin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Feczesin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Újpest

1 Ocak 2006 yılında FC Sopron

1 Temmuz 2007 yılında Brescia

1 Ağustos 2009 yılında Debrecen

30 Haziran 2010 yılında Brescia

1 Ocak 2011 yılında Ascoli

30 Haziran 2011 yılında Brescia

31 Ağustos 2012 yılında Ascoli

24 Ağustos 2013 yılında Padova

28 Temmuz 2014 yılında Videoton FC

6 Ocak 2017 yılında Jeonnam Dragons

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2018 yılında Adanaspor

30 Ağustos 2019 yılında Újpest FC

21 Ocak 2020 yılında Vasas FC

Robert Feczesin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Feczesin şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Feczesin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dabas, Vasas SC (-2001)

Macaristan takımında 11 numaralı formasıyla 14 Aralık 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.