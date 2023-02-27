Robert Frosti Thorkelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Frosti Thorkelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Frosti Thorkelsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robert Frosti Thorkelsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robert Frosti Thorkelsson 18 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Róbert Frosti Þorkelsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robert Frosti Thorkelsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 16 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Frosti Thorkelsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Robert Frosti Thorkelsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robert Frosti Thorkelsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ekim 2021 yılında Stjarnan
Robert Frosti Thorkelsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robert Frosti Thorkelsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
Robert Frosti Thorkelsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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