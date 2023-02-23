Robert Geanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Geanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Geanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Geanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Geanta 7 Nisan 1997 tarihinde Călineşti şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mihai Geantă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Geanta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Geanta'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Geanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Geanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Geanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Geanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Team Altamura

1 Ağustos 2016 yılında Modelu

1 Temmuz 2017 yılında Metaloglobus

1 Ağustos 2020 yılında CSM Focsani

1 Ağustos 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Robert Geanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Geanta şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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