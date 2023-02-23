Robert Gheorghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Gheorghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Gheorghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Gheorghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Gheorghe 19 Mart 2004 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mario Gheorghe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Gheorghe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına - tarihinde katılmıştır. Robert Gheorghe'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Gheorghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Gheorghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Gheorghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Gheorghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Gheorghe şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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