Robert Gherghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Gherghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Gherghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Gherghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Gherghe 5 Mayıs 1996 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Cristian Gherghe şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Gherghe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Gherghe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Gherghe'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Gherghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Gherghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert Gherghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Gherghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Metaloglobus

31 Ocak 2018 yılında CS Mioveni

17 Ağustos 2021 yılında FC Brasov-SR

12 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

Robert Gherghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Gherghe şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Robert Gherghe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.