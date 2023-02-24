Robert Gjelaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Gjelaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Gjelaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Gjelaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Gjelaj 23 Eylül 2002 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Gjelaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Gjelaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına - tarihinde katılmıştır. Robert Gjelaj'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 10 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Robert Gjelaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Gjelaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Gjelaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Gjelaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Gjelaj şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Robert Gjelaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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