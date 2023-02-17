Robert Gojani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Gojani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Gojani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Gojani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Gojani 19 Ekim 1992 tarihinde Kalix şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsveç,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Gojani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Robert Gojani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Gojani'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Robert Gojani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Gojani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Gojani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Gojani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında J-Södra IF

26 Ocak 2018 yılında Elfsborg

31 Ağu 2021 yılında Silkeborg IF

5 Şubat 2023 yılında Kalmar FF

Robert Gojani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Gojani şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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