Robert Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Hakobyan 22 Ekim 1996 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռոբերտ Հակոբյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Hakobyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Hakobyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Hakobyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Hakobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Hakobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Hakobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2014 yılında Pyunik Erivan

23 Şubat 2021 yılında Shirak Gyumri

6 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2022 yılında Shirak Gyumri

Robert Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Hakobyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Robert Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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