Robert Herrmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Herrmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Herrmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Herrmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Herrmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Herrmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Herrmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Herrmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Herrmann 10 Ağu 1993 tarihinde Strausberg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Herrmann Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini henry hennig sports GmbH yapmaktadır. Robert Herrmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Herrmann'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Herrmannboyu ve yaşı kaç

Robert Herrmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Herrmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Herrmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Herrmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında U. Berlin U17

1 Temmuz 2010 yılında U. Berlin U19

1 Temmuz 2012 yılında Union Berlin II

1 Temmuz 2013 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2017 yılında Sandhausen

10 Temmuz 2018 yılında Aue

16 Ağu 2019 yılında Würzb. Kickers

5 Temmuz 2020 yılında Aue

10 Ağu 2020 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Robert Herrmann kimdir

Robert Herrmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Herrmann şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Strausberg (-2004), 1.FC Union Berlin (2004-2012)

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Robert Herrmann nereli

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