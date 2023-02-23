Robert İon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert İon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert İon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert İon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert İon 5 Eylül 2000 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Andrei Ion şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert İon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Robert İon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert İon'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert İon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert İon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert İon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert İon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında FCSB U21

23 Temmuz 2018 yılında Ac. Clinceni

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

1 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

6 Eylül 2021 yılında FCSB

7 Eylül 2021 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2022 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

1 Ocak 2023 yılında ACSM Poli Iasi

Robert İon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert İon şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.