Robert İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert İvanov 19 Eylül 1994 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Robert İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Robert İvanov'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında LPS

1 Ocak 2013 yılında FC Myllypuro

1 Ocak 2015 yılında FC Viikingit

8 Mart 2016 yılında FC Honka

1 Eylül 2020 yılında Warta Poznań

Robert İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert İvanov şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Robert İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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