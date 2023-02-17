Robert Jan Vanwesemael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Jan Vanwesemael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Jan Vanwesemael kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Jan Vanwesemael ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Jan Vanwesemael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Jan Vanwesemael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Jan Vanwesemael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Jan Vanwesemael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Jan Vanwesemael 26 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Jan Vanwesemael Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMA yapmaktadır. Robert Jan Vanwesemael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Jan Vanwesemael'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Jan Vanwesemaelboyu ve yaşı kaç

Robert Jan Vanwesemael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Jan Vanwesemael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Robert Jan Vanwesemael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Jan Vanwesemael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında STVV Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında St. Truiden U18

1 Temmuz 2019 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

30 Haziran 2023 yılında St.Truiden U21

Robert Jan Vanwesemael kimdir

Robert Jan Vanwesemael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Jan Vanwesemael şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Meldert (2007-2009), KRC Genk (2009-2017), STVV (2017-2019)

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Robert Jan Vanwesemael nereli

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