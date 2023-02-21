Robert Jukl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Jukl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Jukl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Jukl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Jukl 28 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Jukl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Jukl'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Jukl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Jukl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Jukl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Jukl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hradec Kralove

5 Ekim 2020 yılında Teplice

30 Haziran 2021 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2021 yılında Teplice

Robert Jukl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Jukl şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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