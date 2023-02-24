Robert K%C5%91Vari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert K%C5%91Vari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert K%C5%91Vari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert K%C5%91Vari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert K%C5%91Vari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert K%C5%91Vari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert K%C5%91Vari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert K%C5%91Vari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert K%C5%91Vari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert K%C5%91Vari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert K%C5%91Vari 23 Kasım 1995 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert K%C5%91Vari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Robert K%C5%91Vari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Robert K%C5%91Vari'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert K%C5%91Vari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert K%C5%91Vari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert K%C5%91Vari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert K%C5%91Vari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2010 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2012 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2013 yılında Pécsi MFC

13 Temmuz 2015 yılında Paksi FC

19 Temmuz 2016 yılında Dorog

30 Haziran 2017 yılında Paksi FC

26 Temmuz 2017 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2018 yılında Paksi FC

30 Ağustos 2019 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2020 yılında Paksi FC

28 Ocak 2021 yılında Szeged

Robert K%C5%91Vari kimdir

Robert K%C5%91Vari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert K%C5%91Vari şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Robert K%C5%91Vari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert K%C5%91Vari nereli

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