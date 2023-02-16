Robert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert 11 Haziran 1985 tarihinde Mairiporã şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mendes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robert'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında EC Vitória

1 Ocak 2010 yılında Alagoinhas-BA

1 Mayıs 2010 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2010 yılında Sagrada

30 Haziran 2011 yılında EC Vitória

1 Ağu 2011 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2012 yılında Alagoinhas-BA

1 Mayıs 2012 yılında Colo-Colo

1 Ağu 2012 yılında CS Sergipe-SE

1 Ocak 2013 yılında Olaria AC

1 Mart 2013 yılında AD Bahia-BA

1 Haziran 2013 yılında Itabuna-BA

1 Ocak 2014 yılında Catuense

1 Şubat 2014 yılında Alagoinhas-BA

1 Mayıs 2014 yılında Catuense

1 Temmuz 2014 yılında Jacuipense-BA

1 Ocak 2015 yılında Catuense

1 Ocak 2016 yılında Fluminense-BA

23 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

13 Aralık 2017 yılında AD Bahia-BA

1 Ocak 2019 yılında Rio Branco AC

21 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2020 yılında Alagoinhas-BA

10 Şubat 2022 yılında Estrela-ES

30 Mayıs 2022 yılında Itabuna-BA

6 Şubat 2023 yılında Alagoinhas-BA

Robert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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