Robert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robert 1 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Lima de Souza şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robert Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
Robert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robert şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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