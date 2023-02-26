Robert Kirsimagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Kirsimagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Kirsimagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robert Kirsimagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robert Kirsimagi 22 Ocak 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robert Kirsimagi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Kirsimagi'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Robert Kirsimagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robert Kirsimagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Harju JK U17
1 Ocak 2020 yılında Harju JK
1 Ocak 2021 yılında Harju JK II
1 Ocak 2022 yılında Harju JK
Robert Kirsimagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robert Kirsimagi şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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