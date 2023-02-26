Robert Kirsimagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Kirsimagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Robert Kirsimagi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Kirsimagi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.