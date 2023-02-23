Robert Kirss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Kirss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Kirss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Kirss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Kirss 3 Eylül 1994 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Kirss Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Robert Kirss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Kirss'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Kirss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Kirss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Kirss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Kirss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pärnu

17 Ocak 2013 yılında JK Nomme Kalju

5 Mart 2015 yılında Pärnu

31 Aralık 2015 yılında Kalju FC

1 Ocak 2020 yılında FCI Levadia

4 Ocak 2023 yılında Sandecja

Robert Kirss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Kirss şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Kirss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pärnu JK

Estonya takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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