Robert Kwabena Duodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Kwabena Duodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Kwabena Duodu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Kwabena Duodu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Kwabena Duodu 11 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Kwabena Duodu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Robert Kwabena Duodu'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Kwabena Duodu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Kwabena Duodu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Kwabena Duodu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Kwabena Duodu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Kwabena Duodu şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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