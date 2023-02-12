Robert Lewandowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Lewandowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Lewandowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Lewandowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Lewandowski 21 Ağu 1988 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Lewandowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pini Zahavi yapmaktadır. Robert Lewandowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Lewandowski'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Robert Lewandowski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lewy_official

http://www.instagram.com/_rl9/

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http://www.facebook.com/rl9official

Robert Lewandowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robert Lewandowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 45.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Lewandowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Lewandowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Legia II

1 Temmuz 2006 yılında Znicz Pruszkow

1 Temmuz 2008 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2010 yılında Dortmund

1 Temmuz 2014 yılında Bayern

19 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Robert Lewandowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Lewandowski şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Lewandowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KSP Partyzant Leszno (1996-1997), MKS Varsovia Warschau (1997-2004), KS Delta Warszawa (2004–2005)

Polonya takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 138 maçta 78 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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