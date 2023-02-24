Robert Litauszki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Litauszki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Litauszki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Litauszki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Litauszki 15 Mart 1990 tarihinde Kiskunhalas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Litauszki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Robert Litauszki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Litauszki'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Litauszki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Litauszki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Litauszki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Litauszki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2004 yılında Újpest Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2007 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2008 yılında Újpest II

1 Temmuz 2011 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2016 yılında Cracovia

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

20 Temmuz 2020 yılında Vasas FC

Robert Litauszki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Litauszki şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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