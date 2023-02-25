Robert Mak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Mak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Mak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Mak 8 Mart 1991 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Róbert Mak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Mak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Robert Mak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Mak'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Mak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Robiant14

http://www.instagram.com/robertmak29/

Robert Mak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Mak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robert Mak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Mak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Man City U18

1 Temmuz 2008 yılında Man City Res.

1 Temmuz 2010 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2014 yılında PAOK

1 Temmuz 2016 yılında Zenit

1 Temmuz 2017 yılında PAOK

30 Haziran 2018 yılında Zenit

30 Ocak 2020 yılında Konyaspor

28 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2020 yılında Ferencváros

8 Ağustos 2022 yılında Sydney FC

Robert Mak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Mak şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Mak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slovan Bratislava (1997-2004), Manchester City (2004-2008)

Slovakya takımında 20 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 14 gol atmıştır.

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