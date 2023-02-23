Robert Mandrysz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mandrysz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Mandrysz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Mandrysz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Mandrysz 6 Ocak 1991 tarihinde Rybnik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mandrysz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Mandrysz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Robert Mandrysz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Robert Mandrysz'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Mandrysz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Mandrysz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Mandrysz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Mandrysz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gwarek Zabrze

1 Eylül 2009 yılında Pogon Szczecin

20 Temmuz 2012 yılında Gornik Leczna

13 Temmuz 2013 yılında Rozwój Katowice

1 Temmuz 2014 yılında Bytovia Bytow

1 Temmuz 2017 yılında Chrobry Glogow

Robert Mandrysz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Mandrysz şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Mandrysz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gwarek Zabrze (-12/2007)

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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