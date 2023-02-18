Robert Marijanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Marijanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Marijanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Marijanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Marijanovic 11 Kasım 2002 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Robert Marijanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Marijanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Robert Marijanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Marijanovic'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Marijanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Marijanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Marijanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Marijanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2019 yılında Sl. Belupo U19

10 Ağu 2021 yılında NK Sesvete

19 Temmuz 2022 yılında NK Krka

Robert Marijanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Marijanovic şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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